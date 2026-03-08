04:11 ()
Воскресенье 08 марта
Фортуна - Телстар 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Фортуна
Телстар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Телстар, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Телстар
Велзен
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
12 Португалия зщ Иву Пинту
44 Испания зщ Иван Маркес
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
70 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
18 Греция пз Димитриос Лимниос
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Роналд Куман
14 Нидерланды зщ Nigel Nwankwo
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
11 Кюрасао пз Tyrese Noslin
23 Нидерланды пз Cedric Hatenboer
17 Нидерланды пз Нильс Россен
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
37 Нидерланды нп Сем ван Дёйн
19 Исландия нп Нёккви Ториссон
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Телстар1 : 3Фортуна
16.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 25-й тур Фортуна1 : 1Телстар
29.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 7-й тур Телстар0 : 6Фортуна
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Фортуна
20.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фортуна2 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 1Фортуна
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна2 : 2
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фортуна
04.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 1Телстар
27.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Телстар3 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Телстар
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Телстар1 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2644
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2635
9 Гронинген2634
10 Херенвен2534
11 Фортуна2532
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2618

