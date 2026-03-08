Фортуна - Телстар 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Телстар, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|12
|зщ
|Иву Пинту
|44
|зщ
|Иван Маркес
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|70
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Роналд Куман
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|23
|пз
|Cedric Hatenboer
|17
|пз
|Нильс Россен
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|37
|нп
|Сем ван Дёйн
|19
|нп
|Нёккви Ториссон
|Данни Бёйс
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|16.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 6
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|20.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|04.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|27.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|35
|9
|Гронинген
|26
|34
|10
|Херенвен
|25
|34
|11
|Фортуна
|25
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18