Воскресенье 08 марта
Санкт-Паули - Айнтрахт 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
08 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Санкт-Паули
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Айнтрахт Ф, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
21 Германия зщ Ларс Рицка
2 Греция зщ Манолис Салиакас
8 Швеция зщ Эрик Смит
5 Германия зщ Хауке Валь
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
10 Люксембург пз Данел Синани
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
6 США пз Джеймс Сэндс
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
21 Германия зщ Натаниэль Браун
5 Швейцария зщ Орель Аменда
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
27 Германия пз Марио Гётце
6 Дания пз Оскар Хойлунн
16 Швеция пз Хуго Ларссон
25 Франция нп Арно Калимуэндо
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
9 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Испания Альберт Риера
История личных встреч
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Санкт-Паули
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Санкт-Паули
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 1Айнтрахт Ф
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули1 : 2Айнтрахт Ф
19.03.2011 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Санкт-Паули
30.10.2010 Германия - Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули1 : 3Айнтрахт Ф
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 1Санкт-Паули
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули2 : 1
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 4 : 0Санкт-Паули
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Санкт-Паули2 : 1
03.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 0Санкт-Паули
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
06.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2428
12 Боруссия М2525
13 Кёльн2524
14 Майнц2524
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

