Санкт-Паули - Айнтрахт 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Айнтрахт Ф, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Никола Василь
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|8
|зщ
|Эрик Смит
|5
|зщ
|Хауке Валь
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|10
|пз
|Данел Синани
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|5
|зщ
|Орель Аменда
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|27
|пз
|Марио Гётце
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|25
|нп
|Арно Калимуэндо
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|Александер Блессин
|Альберт Риера
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|19.03.2011
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|30.10.2010
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|24
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Кёльн
|25
|24
|14
|Майнц
|25
|24
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14