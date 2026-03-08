04:11 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Спарта - ПЕК Зволле 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 13:15
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
08 Марта 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Спарта
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПЕК Зволле, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Нидерланды зщ Max de Ligt
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
10 Нидерланды пз Ayoni Santos
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
16 Нидерланды вр Том де Граф
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
5 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
34 Нидерланды пз Ник Фихтингер
8 Нидерланды пз Зико Бюрместер
9 Дания пз Юнес Намли
10 Нидерланды нп Кун Костонс
7 Англия нп Шола Шоретире
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле1 : 0Спарта
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 1ПЕК Зволле
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0Спарта
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта0 : 2ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2Спарта
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Спарта2 : 0ПЕК Зволле
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле1 : 1Спарта
03.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта3 : 2ПЕК Зволле
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле4 : 0Спарта
25.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле2 : 2Спарта
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 1Спарта
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1Спарта
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Спарта1 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 2Спарта
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта2 : 0
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПЕК Зволле0 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПЕК Зволле1 : 2
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2644
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2635
9 Гронинген2634
10 Херенвен2534
11 Фортуна2532
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2618

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close