Спарта - ПЕК Зволле 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПЕК Зволле, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Max de Ligt
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Пелле Клемент
|10
|пз
|Ayoni Santos
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|16
|вр
|Том де Граф
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|5
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|25
|пз
|Тейс Остинг
|34
|пз
|Ник Фихтингер
|8
|пз
|Зико Бюрместер
|9
|пз
|Юнес Намли
|10
|нп
|Кун Костонс
|7
|нп
|Шола Шоретире
|Морис Стейн
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 2
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|25.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|35
|9
|Гронинген
|26
|34
|10
|Херенвен
|25
|34
|11
|Фортуна
|25
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18