Воскресенье 08 марта
Фиорентина - Парма 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
08 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фиорентина
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Парма, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Парма
Парма
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
4ИталияпзМарко Брешианини
44ИталияпзНиколо Фаджоли
8ИталияпзРоландо Мандрагора
17АнглиянпДжек Харрисон
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
91ИталиянпРоберто Пикколи
31ЯпонияврДзион Судзуки
37АргентиназщМарьяно Тройло
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
7БразилияпзГабриэл Стрефезза
22ДанияпзОливер Сёренсен
9АргентинанпМатео Пельегрино
17ШвециянпЯкоб Ондрейка
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
27.12.2025Италия — Серия А17-й турПарма1 : 0Фиорентина
13.04.2025Италия — Серия А32-й турФиорентина0 : 0Парма
17.08.2024Италия — Серия А1-й турПарма1 : 1Фиорентина
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1Парма
20.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФиорентина1 : 1Парма
07.03.2021Италия - Серия А26-й турФиорентина3 : 3Парма
07.11.2020Италия - Серия А7-й турПарма0 : 0Фиорентина
05.07.2020Италия - Серия А30-й турПарма1 : 2Фиорентина
03.11.2019Италия - Серия А11-й турФиорентина1 : 1Парма
19.05.2019Италия - Серия А37-й турПарма1 : 0Фиорентина
02.03.2026Италия — Серия А27-й тур3 : 0Фиорентина
26.02.2026Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчФиорентина2 : 4 ДВ
23.02.2026Италия — Серия А26-й турФиорентина1 : 0
19.02.2026Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3Фиорентина
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Фиорентина
27.02.2026Италия — Серия А27-й турПарма1 : 1
22.02.2026Италия — Серия А26-й тур0 : 1Парма
15.02.2026Италия — Серия А25-й турПарма2 : 1
08.02.2026Италия — Серия А24-й тур0 : 1Парма
01.02.2026Италия — Серия А23-й турПарма1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2846
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2836
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2830
14 Торино2830
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

