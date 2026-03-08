Фиорентина - Парма 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Парма, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|4
|пз
|Марко Брешианини
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|17
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|Паоло Ваноли
|Карлос Куэста
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 3
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 4 ДВ
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|27.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|28
|36
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|28
|30
|14
|Торино
|28
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15