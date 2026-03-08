04:12 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Астана - Жетысу 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:00
08 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Астана
Жетысу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Жетысу, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Жетысу0 : 2Астана
30.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Астана3 : 0Жетысу
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Астана5 : 0Жетысу
05.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2Астана
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Астана2 : 1Жетысу
09.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2Астана
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Жетысу1 : 3Астана
14.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана1 : 0Жетысу
27.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Жетысу1 : 2Астана
27.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана3 : 0Жетысу
10.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Астана
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Астана
19.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Астана5 : 3
28.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Астана
19.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Астана
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Жетысу0 : 1
19.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Жетысу1 : 2
05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 5 : 0Жетысу
16.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Жетысу1 : 1
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Жетысу
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Актобе13
2
Лига конференций
Кайрат13
3
Лига конференций
Иртыш П11
4 Ордабасы11
5 Елимай11
6 Окжетпес11
7 Жетысу00
8 Кызыл-Жар00
9 Кайсар00
10 Атырау00
11 Астана00
12 Каспий00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Алтай10
16
Зона вылета
Тобол10

Отзывы и комментарии к матчу

