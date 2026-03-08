Астана - Жетысу 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Жетысу, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|06.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|5 : 0
|05.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|09.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|14.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|10.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 3
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|16.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Актобе
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Иртыш П
|1
|1
|4
|Ордабасы
|1
|1
|5
|Елимай
|1
|1
|6
|Окжетпес
|1
|1
|7
|Жетысу
|0
|0
|8
|Кызыл-Жар
|0
|0
|9
|Кайсар
|0
|0
|10
|Атырау
|0
|0
|11
|Астана
|0
|0
|12
|Каспий
|0
|0
|13
|Женис
|0
|0
|14
|Улытау
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Алтай
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Тобол
|1
|0