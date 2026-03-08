04:08 ()
Торпедо М - Родина 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:00
08 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Торпедо М
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Родина, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Испания Хуан Диас
История личных встреч
29.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Родина3 : 0Торпедо М
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М0 : 0Родина
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1Торпедо М
20.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Торпедо М1 : 1Родина
04.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0Торпедо М
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 0 : 2Торпедо М
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1 ДВТорпедо М
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 1Торпедо М
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Торпедо М0 : 2
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 0Торпедо М
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 2Родина
02.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Родина2 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Родина
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Родина
01.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2239
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2233
7 СКА-Хабаровск2332
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Черноморец2327
12 Шинник2226
13 Торпедо М2224
14 Енисей2224
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

Отзывы и комментарии к матчу

