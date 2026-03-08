Торпедо М - Родина 08 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Родина, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Олег Георгиевич Кононов
|Хуан Диас
|29.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|3 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|04.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|0 : 2
|03.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1 ДВ
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 1
|25.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 2
|21.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 0
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|01.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Урал
|22
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|22
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Арсенал Т
|22
|29
|11
|Черноморец
|23
|27
|12
|Шинник
|22
|26
|13
|Торпедо М
|22
|24
|14
|Енисей
|22
|24
|15
|Волга Ул
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15