Воскресенье 08 марта
Лион - Париж 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
08 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Париж, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Париж
Париж
1СловакияврДоминик Грейф
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
33НидерландызщХанс Хатебур
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
8ФранцияпзКорентин Толиссо
99ДанияпзНоа Нарти
9Бразилиянп Эндрик
77УкраинанпРоман Яремчук
35ГерманияврКевин Трапп
42ИталиязщДиего Коппола
5СенегалзщМустафа Мбов
19ФранциязщНоа Санги
17ФранцияпзАдама Камара
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
4ФранцияпзВенсан Маршетти
18ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
27НигерияпзМозес Саймон
93ФранциянпНанитамо Иконе
36ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
29.10.2025Франция — Лига 110-й турПариж3 : 3Лион
05.03.2026Кубок Франции1/4 финалаЛион2 : 2 4 : 5
01.03.2026Франция — Лига 124-й тур3 : 2Лион
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 1Лион
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛион2 : 0
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 1Лион
01.03.2026Франция — Лига 124-й турПариж1 : 0
21.02.2026Франция — Лига 123-й тур1 : 1Париж
14.02.2026Франция — Лига 122-й турПариж0 : 5
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Париж
04.02.2026Кубок Франции1/8 финала2 : 0Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Монако2540
7 Ренн2440
8 Страсбург2536
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Анже2532
12 Тулуза2431
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2413

Отзывы и комментарии к матчу

