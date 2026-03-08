Лион - Париж 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Париж, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Доминик Грейф
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|9
|нп
|Эндрик
|77
|нп
|Роман Яремчук
|35
|вр
|Кевин Трапп
|42
|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|19
|зщ
|Ноа Санги
|17
|пз
|Адама Камара
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|18
|пз
|Маршалл Мунеци
|27
|пз
|Мозес Саймон
|93
|нп
|Нанитамо Иконе
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|Стефан Жийи
|Антуан Комбуаре
|Антуан Комбуаре
|Антуан Комбуаре
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|05.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Монако
|25
|40
|7
|Ренн
|24
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|24
|31
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13