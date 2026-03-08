НЕК Неймеген - Волендам 08 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Волендам, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|25.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|15.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|15.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 3
|29.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 1
|19.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 3
|03.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 2
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|35
|9
|Гронинген
|26
|34
|10
|Херенвен
|25
|34
|11
|Фортуна
|25
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18