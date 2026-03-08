04:11 ()
Воскресенье 08 марта
НЕК Неймеген - Волендам 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 21:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
08 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Волендам

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Волендам, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Волендам
Волендам
История личных встреч
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген1 : 0Волендам
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Волендам2 : 3НЕК Неймеген
01.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Волендам2 : 5НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Волендам
25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген3 : 0Волендам
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Волендам1 : 4НЕК Неймеген
15.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур НЕК Неймеген1 : 0Волендам
15.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 2-й тур Волендам1 : 3НЕК Неймеген
29.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Волендам3 : 1НЕК Неймеген
19.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур Волендам2 : 3НЕК Неймеген
03.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала НЕК Неймеген3 : 2
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НЕК Неймеген1 : 3
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Волендам3 : 2
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 0Волендам
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Волендам2 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2Волендам
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген1 : 0Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2644
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2635
9 Гронинген2634
10 Херенвен2534
11 Фортуна2532
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2618

