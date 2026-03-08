04:12 ()
Воскресенье 08 марта
Славия-Мозырь - Арсенал Дз 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:00
08 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/4 финала. 1-й матч
Славия-Мозырь
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Арсенал Дз, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 0Славия-Мозырь
25.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 1Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0Арсенал Дз
22.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Арсенал Дз3 : 2Славия-Мозырь
29.11.2025 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 0 : 3Славия-Мозырь
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь2 : 3
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь2 : 0
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь2 : 1
29.11.2025 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 2 : 0Арсенал Дз
22.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Арсенал Дз2 : 1
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 0Арсенал Дз
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Арсенал Дз0 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1Арсенал Дз
Турнирная таблица
1/16 финала
Орша
Динамо-Брест
1 : 8
Бумпром
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
Волна-Пинск
Минск
2 : 3
Нива Дл
Ислочь
0 : 4
Крумкачы
Нафтан
1 : 2 ДВ
Островец
Слуцк
0 : 3
FC DMEDIA
Гомель
0 : 2
Осиповичи
Славия-Мозырь
1 : 5
Днепр М
Витебск
0 : 1
Энергетик-БГУ
БАТЭ
0 : 1
Лида
Арсенал Дз
0 : 1
Барановичи
МЛ Витебск
1 : 2 ДВ
Юни Икс Лабс
Сморгонь
0 : 2
Белшина
Молодечно
0 : 3
Локомотив Г
Динамо Мн
1 : 2
Слоним-2017
Неман
0 : 0 5 : 4
1/8 финала
Нафтан
БАТЭ
3 : 4 ДВ
Слуцк
Ислочь
1 : 2
Минск
Динамо-Брест
2 : 3
Арсенал Дз
Молодечно
1 : 0
Славия-Мозырь
Гомель
1 : 0 ДВ
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
Динамо Мн
Витебск
1 : 1 4 : 2
МЛ Витебск
Слоним-2017
8 : 1
1/4 финала
Команда12
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
07.0314.03
Ислочь
Динамо Мн
07.0314.03
Команда12
Динамо-Брест
МЛ Витебск
08.0315.03
Славия-Мозырь
Арсенал Дз
08.0315.03

Отзывы и комментарии к матчу

