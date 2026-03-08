04:10 ()
Воскресенье 08 марта
Ланс - Метц 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 16:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ланс
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Метц, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Метц
Метц
40ФранцияврРобен Риссер
4Босния и ГерцеговиназщНидал Челик
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
20ФранциязщМаланг Сарр
23Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
14ФранциязщМатьё Юдоль
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
11ФранциянпОдсонн Эдуар
10ФранциянпФлорьян Товен
7ФранциянпФлорьян Сотока
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
38СенегалзщСадибу Сане
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
2ФранциязщМаксим Колен
70СенегалзщБуна Сарр
8МалипзБубакар Траоре
33ФранцияпзБелив Мунонго
12СенегалпзАльфа Туре
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
30СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМетц2 : 0Ланс
12.04.2024Франция - Лига 129-й турМетц2 : 1Ланс
16.09.2023Франция - Лига 15-й турЛанс0 : 1Метц
13.03.2022Франция - Лига 128-й турМетц0 : 0Ланс
24.10.2021Франция - Лига 111-й турЛанс4 : 1Метц
14.03.2021Франция - Лига 129-й турЛанс2 : 2Метц
19.12.2020Франция - Лига 116-й турМетц2 : 0Ланс
09.02.2019Франция - Лига 224-й турЛанс0 : 0Метц
01.09.2018Франция - Лига 26-й турМетц2 : 0Ланс
28.08.2018Франция - Кубок лиги2-й раундЛанс1 : 1 3 : 5Метц
05.03.2026Кубок Франции1/4 финала2 : 2 4 : 5Ланс
27.02.2026Франция — Лига 124-й тур1 : 1Ланс
21.02.2026Франция — Лига 123-й турЛанс2 : 3
14.02.2026Франция — Лига 122-й тур0 : 5Ланс
07.02.2026Франция — Лига 121-й турЛанс3 : 1
01.03.2026Франция — Лига 124-й турМетц0 : 1
21.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 0Метц
15.02.2026Франция — Лига 122-й турМетц1 : 3
06.02.2026Франция — Лига 121-й турМетц0 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Монако2540
7 Ренн2440
8 Страсбург2536
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Анже2532
12 Тулуза2431
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2413

