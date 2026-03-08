Ланс - Метц 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Метц, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Робен Риссер
|4
|зщ
|Нидал Челик
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|10
|нп
|Флорьян Товен
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|2
|зщ
|Максим Колен
|70
|зщ
|Буна Сарр
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|33
|пз
|Белив Мунонго
|12
|пз
|Альфа Туре
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|Пьер Саж
|Стефан Ле Миньян
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|05.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
|27.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Монако
|25
|40
|7
|Ренн
|24
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|24
|31
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13