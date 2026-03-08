Заря - Полтава 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Полтава, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виктор Анатольевич Скрипник
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|01.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|23.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|02.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|19
|44
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|18
|36
|4
|Динамо К
|18
|32
|5
|Кривбасс
|19
|31
|6
|Металлист 1925
|17
|28
|7
|Колос
|19
|28
|8
|Заря
|18
|24
|9
|Верес
|17
|21
|10
|Оболонь-Бровар
|18
|21
|11
|Рух В
|18
|19
|12
|Карпаты
|18
|19
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|18
|19
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|19
|17
| 15
Зона вылета
|Александрия
|18
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|18
|9