04:13 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Заря - Полтава 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 13:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
08 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Заря
Полтава

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Полтава, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Полтава
Полтава
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полтава1 : 4Заря
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Заря
23.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Заря
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Заря
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Заря1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Заря
02.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Полтава0 : 2
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 3 : 2Полтава
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полтава1 : 2
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Полтава0 : 3
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Полтава
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1931
6 Металлист 19251728
7 Колос1928
8 Заря1824
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1821
11 Рух В1819
12 Карпаты1819
13
Стыковая зона
Кудровка1819
14
Стыковая зона
Эпицентр1917
15
Зона вылета
Александрия1811
16
Зона вылета
Полтава189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close