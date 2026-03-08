04:12 ()
Воскресенье 08 марта
Рейнджерс - Селтик 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
08 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Кубок Шотландии, 1/4 финала
Рейнджерс
Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
Германия Дэнни Рёль
История личных встреч
01.03.2026 Шотландия — Премьер-лига 29-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
03.01.2026 Шотландия — Премьер-лига 21-й тур Селтик1 : 3Рейнджерс
02.11.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/2 финала Селтик3 : 1 ДВРейнджерс
31.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Рейнджерс0 : 0Селтик
04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс1 : 1Селтик
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик2 : 3Рейнджерс
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
22.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Рейнджерс
15.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур Рейнджерс4 : 2
11.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Рейнджерс
08.02.2026 Кубок Шотландии 1/8 финала Рейнджерс8 : 0
04.03.2026 Шотландия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Селтик
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 1Селтик
22.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур Селтик1 : 2
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Селтик1 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
Камбернолд Колтс
Университет Глазго
4 : 0
Охинлек Талбот
Камнок Джуниорс
2 : 1
Бонесс Юнайтед
Бэнкс ОДи
0 : 3
Джонстон Бёрг
Трив Роверс
4 : 0
Инверури Локо Уоркс
Сочи Джуниорс
0 : 2
Карлук Роверс
Гретна
0 : 4
Клакнакаддин
Килуиннинг Рейнджерс
2 : 1
Кауденбит
Бенбёрб
1 : 2
Таррифф Юнайтед
Хилл оф Бит Хоуторн
2 : 1
Колдстрим
Тэйпорт
2 : 3
Дарвел
Деверонвейл
1 : 3
Хантли
Баки Тисл
1 : 3
Трэнент
Поллок
3 : 0
Бервик Рейнджерс
Нэрн Каунти
0 : 2
Сивил Сервис Строллерс
Дандональд Блюбелл
2 : 3 ДВ
Бонниригг Роуз
Броксбёрн Атлетик
2 : 1
Джинфилд Свифтс
Клайдбанк
0 : 4
Линлитгоу Роуз
Гала Фейридин Роверс
2 : 1
Лохи Юнайтед
Брихин Сити
1 : 3
Лосссимут
Формартин Юнайтед
1 : 2
Ньютонграндж Стар
Ист Стерлингшир
1 : 3
Стрэтспи Тистл
Данди Норт Энд
1 : 2
Академия Уик
Ротис
5 : 0
Гленафтон Атлетик
Инвергордон
3 : 2
Форрис Меканикс
Каледониан Брейвз
0 : 2
Масселборо Атлетик
Боннитон Тистл
2 : 0
Кэмелон Джуниорс
Альбион Роверс
2 : 1
Брора Рейнджерс
Фрейзербург
0 : 1
Бонесс Атлетик
Кит
2 : 1
Университет Стерлинг
Бернтайленд Шипьярд
6 : 2
2-й раунд
Бонесс Атлетик
Линлитгоу Роуз
0 : 2
Формартин Юнайтед
Баки Тисл
0 : 2
Трэнент
Данди Норт Энд
3 : 0
Брихин Сити
Дандональд Блюбелл
3 : 1
Дамбартон
Тэйпорт
2 : 0
Бэнкс ОДи
Фрейзербург
4 : 0
Элгин Сити
Деверонвейл
2 : 1
Кэмелон Джуниорс
Джонстон Бёрг
1 : 0
Клакнакаддин
Сочи Джуниорс
2 : 0
Академия Уик
Бенбёрб
1 : 1 7 : 8
Клайд
Эннан Атлетик
2 : 3
Эдинбург Сити
Университет Стерлинг
1 : 0
Клайдбанк
Ист Стерлингшир
3 : 1
Камбернолд Колтс
Бонниригг Роуз
0 : 2
Охинлек Талбот
Гретна
3 : 1
Каледониан Брейвз
Стерлинг Альбион
3 : 4 ДВ
Нэрн Каунти
Таррифф Юнайтед
1 : 2
Странраер
Гленафтон Атлетик
4 : 0
Масселборо Атлетик
Форфар Атлетик
1 : 2
Спартанс
Ист Килбрайд
2 : 1
1/32 финала
Линлитгоу Роуз
Куинз Парк
1 : 3
Ист Файф
Арброт
0 : 2
Стенхаусмюир
Клакнакаддин
4 : 1
Бенбёрб
Монтроз
0 : 3
Бэнкс ОДи
Росс Каунти
0 : 2
Эйр Юнайтед
Таррифф Юнайтед
3 : 0
Дамбартон
Охинлек Талбот
0 : 4
Кэмелон Джуниорс
Эдинбург Сити
2 : 1
Сент-Джонстон
Ков Рейнджерс
1 : 2 ДВ
Питерхед
Гринок Мортон
2 : 2 3 : 5
Данфермлайн
Куин-оф-зе-Саут
2 : 1
Эннан Атлетик
Баки Тисл
4 : 0
Форфар Атлетик
Партик Тисл
0 : 2
Бонниригг Роуз
Спартанс
1 : 2
Келти Хартс
Брихин Сити
2 : 0
Элгин Сити
Стерлинг Альбион
4 : 2 ДВ
Рэйт Роверс
Аллоа Атлетик
1 : 0
Эйрдрионианс
Гамильтон Академикал
4 : 0
Странраер
Клайдбанк
2 : 1 ДВ
Трэнент
Инвернесс Каледониан
1 : 2
1/16 финала
Рейнджерс
Эннан Атлетик
5 : 0
Данфермлайн
Хайберниан
1 : 0
Стенхаусмюир
Гринок Мортон
4 : 0
Спартанс
Инвернесс Каледониан
0 : 0 4 : 2
Мазервелл
Росс Каунти
1 : 0
Партик Тисл
Монтроз
3 : 1
Келти Хартс
Ков Рейнджерс
1 : 1 5 : 3
Ливингстон
Сент-Миррен
1 : 1 3 : 4
Килмарнок
Данди
1 : 2
Данди Юнайтед
Эйр Юнайтед
2 : 0
Эйрдрионианс
Арброт
3 : 3 4 : 2
Кэмелон Джуниорс
Элгин Сити
1 : 3
Хартс
Фалкирк
1 : 1 4 : 5
Абердин
Рэйт Роверс
1 : 0
Охинлек Талбот
Селтик
0 : 2
Странраер
Куинз Парк
20.01
1/8 финала
Эйрдрионианс
Сент-Миррен
1 : 2 ДВ
Элгин Сити
Партик Тисл
2 : 3
Данфермлайн
Келти Хартс
2 : 0
Селтик
Данди
2 : 1 ДВ
Рейнджерс
Куинз Парк
8 : 0
Стенхаусмюир
Фалкирк
0 : 2 ДВ
Данди Юнайтед
Спартанс
2 : 1
Абердин
Мазервелл
2 : 0
1/4 финала
Фалкирк
Данди Юнайтед
2 : 1
Данфермлайн
Абердин
07.03
Рейнджерс
Селтик
08.03
Сент-Миррен
Партик Тисл
08.03

Отзывы и комментарии к матчу

