Рейнджерс - Селтик 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дэнни Рёль
|01.03.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|03.01.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|31.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|01.03.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 2
|11.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|8 : 0
|04.03.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|22.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
| Камбернолд Колтс
Университет Глазго
|4 : 0
| Охинлек Талбот
Камнок Джуниорс
|2 : 1
| Бонесс Юнайтед
Бэнкс ОДи
|0 : 3
| Джонстон Бёрг
Трив Роверс
|4 : 0
| Инверури Локо Уоркс
Сочи Джуниорс
|0 : 2
| Карлук Роверс
Гретна
|0 : 4
| Клакнакаддин
Килуиннинг Рейнджерс
|2 : 1
| Кауденбит
Бенбёрб
|1 : 2
| Таррифф Юнайтед
Хилл оф Бит Хоуторн
|2 : 1
| Колдстрим
Тэйпорт
|2 : 3
| Дарвел
Деверонвейл
|1 : 3
| Хантли
Баки Тисл
|1 : 3
| Трэнент
Поллок
|3 : 0
| Бервик Рейнджерс
Нэрн Каунти
|0 : 2
| Сивил Сервис Строллерс
Дандональд Блюбелл
|2 : 3 ДВ
| Бонниригг Роуз
Броксбёрн Атлетик
|2 : 1
| Джинфилд Свифтс
Клайдбанк
|0 : 4
| Линлитгоу Роуз
Гала Фейридин Роверс
|2 : 1
| Лохи Юнайтед
Брихин Сити
|1 : 3
| Лосссимут
Формартин Юнайтед
|1 : 2
| Ньютонграндж Стар
Ист Стерлингшир
|1 : 3
| Стрэтспи Тистл
Данди Норт Энд
|1 : 2
| Академия Уик
Ротис
|5 : 0
| Гленафтон Атлетик
Инвергордон
|3 : 2
| Форрис Меканикс
Каледониан Брейвз
|0 : 2
| Масселборо Атлетик
Боннитон Тистл
|2 : 0
| Кэмелон Джуниорс
Альбион Роверс
|2 : 1
| Брора Рейнджерс
Фрейзербург
|0 : 1
| Бонесс Атлетик
Кит
|2 : 1
| Университет Стерлинг
Бернтайленд Шипьярд
|6 : 2
| Бонесс Атлетик
Линлитгоу Роуз
|0 : 2
| Формартин Юнайтед
Баки Тисл
|0 : 2
| Трэнент
Данди Норт Энд
|3 : 0
| Брихин Сити
Дандональд Блюбелл
|3 : 1
| Дамбартон
Тэйпорт
|2 : 0
| Бэнкс ОДи
Фрейзербург
|4 : 0
| Элгин Сити
Деверонвейл
|2 : 1
| Кэмелон Джуниорс
Джонстон Бёрг
|1 : 0
| Клакнакаддин
Сочи Джуниорс
|2 : 0
| Академия Уик
Бенбёрб
|1 : 1 7 : 8
| Клайд
Эннан Атлетик
|2 : 3
| Эдинбург Сити
Университет Стерлинг
|1 : 0
| Клайдбанк
Ист Стерлингшир
|3 : 1
| Камбернолд Колтс
Бонниригг Роуз
|0 : 2
| Охинлек Талбот
Гретна
|3 : 1
| Каледониан Брейвз
Стерлинг Альбион
|3 : 4 ДВ
| Нэрн Каунти
Таррифф Юнайтед
|1 : 2
| Странраер
Гленафтон Атлетик
|4 : 0
| Масселборо Атлетик
Форфар Атлетик
|1 : 2
| Спартанс
Ист Килбрайд
|2 : 1
| Линлитгоу Роуз
Куинз Парк
|1 : 3
| Ист Файф
Арброт
|0 : 2
| Стенхаусмюир
Клакнакаддин
|4 : 1
| Бенбёрб
Монтроз
|0 : 3
| Бэнкс ОДи
Росс Каунти
|0 : 2
| Эйр Юнайтед
Таррифф Юнайтед
|3 : 0
| Дамбартон
Охинлек Талбот
|0 : 4
| Кэмелон Джуниорс
Эдинбург Сити
|2 : 1
| Сент-Джонстон
Ков Рейнджерс
|1 : 2 ДВ
| Питерхед
Гринок Мортон
|2 : 2 3 : 5
| Данфермлайн
Куин-оф-зе-Саут
|2 : 1
| Эннан Атлетик
Баки Тисл
|4 : 0
| Форфар Атлетик
Партик Тисл
|0 : 2
| Бонниригг Роуз
Спартанс
|1 : 2
| Келти Хартс
Брихин Сити
|2 : 0
| Элгин Сити
Стерлинг Альбион
|4 : 2 ДВ
| Рэйт Роверс
Аллоа Атлетик
|1 : 0
| Эйрдрионианс
Гамильтон Академикал
|4 : 0
| Странраер
Клайдбанк
|2 : 1 ДВ
| Трэнент
Инвернесс Каледониан
|1 : 2
| Рейнджерс
Эннан Атлетик
|5 : 0
| Данфермлайн
Хайберниан
|1 : 0
| Стенхаусмюир
Гринок Мортон
|4 : 0
| Спартанс
Инвернесс Каледониан
|0 : 0 4 : 2
| Мазервелл
Росс Каунти
|1 : 0
| Партик Тисл
Монтроз
|3 : 1
| Келти Хартс
Ков Рейнджерс
|1 : 1 5 : 3
| Ливингстон
Сент-Миррен
|1 : 1 3 : 4
| Килмарнок
Данди
|1 : 2
| Данди Юнайтед
Эйр Юнайтед
|2 : 0
| Эйрдрионианс
Арброт
|3 : 3 4 : 2
| Кэмелон Джуниорс
Элгин Сити
|1 : 3
| Хартс
Фалкирк
|1 : 1 4 : 5
| Абердин
Рэйт Роверс
|1 : 0
| Охинлек Талбот
Селтик
|0 : 2
| Странраер
Куинз Парк
|20.01
| Эйрдрионианс
Сент-Миррен
|1 : 2 ДВ
| Элгин Сити
Партик Тисл
|2 : 3
| Данфермлайн
Келти Хартс
|2 : 0
| Селтик
Данди
|2 : 1 ДВ
| Рейнджерс
Куинз Парк
|8 : 0
| Стенхаусмюир
Фалкирк
|0 : 2 ДВ
| Данди Юнайтед
Спартанс
|2 : 1
| Абердин
Мазервелл
|2 : 0
| Фалкирк
Данди Юнайтед
|2 : 1
| Данфермлайн
Абердин
|07.03
| Рейнджерс
Селтик
|08.03
| Сент-Миррен
Партик Тисл
|08.03