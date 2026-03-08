Ницца - Ренн 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Максим Дюпе
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|26
|пз
|Мельвен Бар
|8
|пз
|Морган Сансон
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Софьян Диоп
|20
|пз
|Том Луше
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|30
|вр
|Брис Самба
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|70
|пз
|Арно Норден
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|45
|пз
|Махди Камара
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|Франк Эз
|Себастьен Тамбуре (и.о.)
|Франк Эз
|Франк Эз
|Франк Эз
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|13.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|26.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Монако
|25
|40
|7
|Ренн
|24
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|24
|31
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13