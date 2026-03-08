04:10 ()
Воскресенье 08 марта
Ницца - Ренн 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 18:15
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ницца
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ренн, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ренн
Ренн
31ФранцияврМаксим Дюпе
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
37ГаназщКоджо Оппонг
92ФранцияпзЖонатан Клосс
26ФранцияпзМельвен Бар
8ФранцияпзМорган Сансон
24БельгияпзШарль Ванхаутте
10ФранцияпзСофьян Диоп
20ФранцияпзТом Луше
25ФранциянпМохамед-Али Шо
90ИспаниянпКевин Оморуйи
30ФранцияврБрис Самба
18КамерунзщМахамаду Нагида
24ФранциязщАнтони Руо
3ФранциязщЛилиан Брассье
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
70ФранцияпзАрно Норден
21ФранцияпзВалентин Ронжье
26ФранцияпзКентен Мерлен
45ФранцияпзМахди Камара
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
9ФранциянпЭстебан Леполь
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияСебастьен Тамбуре (и.о.)
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
26.10.2025Франция — Лига 19-й турРенн1 : 2Ницца
10.05.2025Франция — Лига 133-й турРенн2 : 0Ницца
03.01.2025Франция — Лига 116-й турНицца3 : 2Ренн
13.01.2024Франция - Лига 118-й турРенн2 : 0Ницца
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНицца2 : 0Ренн
06.05.2023Франция - Лига 134-й турНицца2 : 1Ренн
02.01.2023Франция - Лига 117-й турРенн2 : 1Ницца
02.04.2022Франция - Лига 130-й турНицца1 : 1Ренн
12.12.2021Франция - Лига 118-й турРенн1 : 2Ницца
26.02.2021Франция - Лига 127-й турРенн1 : 2Ницца
04.03.2026Кубок Франции1/4 финала0 : 0 5 : 6Ницца
01.03.2026Франция — Лига 124-й тур1 : 0Ницца
22.02.2026Франция — Лига 123-й турНицца3 : 3
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур2 : 0Ницца
08.02.2026Франция — Лига 121-й турНицца0 : 0
28.02.2026Франция — Лига 124-й турРенн1 : 0
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур0 : 3Ренн
13.02.2026Франция — Лига 122-й турРенн3 : 1
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур3 : 1Ренн
03.02.2026Кубок Франции1/8 финала3 : 0Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Монако2540
7 Ренн2440
8 Страсбург2536
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Анже2532
12 Тулуза2431
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2413

Отзывы и комментарии к матчу

