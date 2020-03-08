04:13 ()
Воскресенье 08 марта
Легия - Краковия 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 21:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
08 Марта 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Легия
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Краковия, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Краковия
Краков
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Словения Лука Элснер
История личных встреч
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1Легия
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Краковия3 : 1Легия
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Легия3 : 2Краковия
20.12.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Краковия2 : 0Легия
17.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Легия2 : 0Краковия
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Легия2 : 2Краковия
29.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Краковия3 : 0Легия
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Легия3 : 0Краковия
05.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Краковия1 : 0Легия
18.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Легия0 : 0Краковия
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 2Легия
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Легия2 : 1
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Легия
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 2Легия
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 2
27.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Краковия2 : 3
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 0Краковия
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 1Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Висла Плоцк2333
7 Краковия2333
8 Корона2433
9 Радомяк2332
10 Лехия2431
11 Погонь2331
12 ГКС Катовице2230
13 Мотор2330
14 Пяст2429
15 Арка2326
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2422

