04:12 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Кайсар - Женис 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 13:00
08 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Кайсар
Женис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Женис, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Женис
Астана
История личных встреч
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Женис2 : 2Кайсар
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кайсар0 : 0Женис
14.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Женис1 : 0Кайсар
18.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 0Женис
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Кайсар
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Женис2 : 2Кайсар
18.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Кайсар
28.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Кайсар
16.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Кайсар
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Женис
04.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Женис
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Женис2 : 2Кайсар
18.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Женис
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Женис6 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Актобе13
2
Лига конференций
Кайрат13
3
Лига конференций
Иртыш П11
4 Ордабасы11
5 Елимай11
6 Окжетпес11
7 Жетысу00
8 Кызыл-Жар00
9 Кайсар00
10 Атырау00
11 Астана00
12 Каспий00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Алтай10
16
Зона вылета
Тобол10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close