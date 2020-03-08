04:09 ()
Болонья - Верона 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
08 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);
Болонья
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Верона, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Верона
Верона
1ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
16ИталиязщНиколо Казале
41ЧехиязщМартин Витик
17ПортугалияпзЖоау Мариу
4ИталияпзТоммазо Побега
23ШвейцарияпзСимон Зом
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
21ДанияпзЙенс Одгор
11АнглияпзДжонатан Роу
7ИталиянпРиккардо Орсолини
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
12ХорватиязщДомагой Брадарич
6АргентиназщНиколас Валентини
3ДаниязщМартин Фресе
63ИталияпзРоберто Гальярдини
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
21НидерландыпзАбду Арруи
18ШотландиянпКирон Боуи
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
15.01.2026Италия — Серия А16-й турВерона2 : 3Болонья
09.03.2025Италия — Серия А28-й турВерона1 : 2Болонья
30.12.2024Италия — Серия А18-й турБолонья2 : 3Верона
23.02.2024Италия - Серия А26-й турБолонья2 : 0Верона
31.10.2023Кубок Италии1/16 финалаБолонья2 : 0Верона
18.09.2023Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0Болонья
21.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турВерона2 : 1Болонья
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турБолонья1 : 1Верона
21.01.2022Италия - Серия А23-й турВерона2 : 1Болонья
13.09.2021Италия - Серия А3-й турБолонья1 : 0Верона
02.03.2026Италия — Серия А27-й тур0 : 1Болонья
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчБолонья1 : 0
23.02.2026Италия — Серия А26-й турБолонья1 : 0
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч0 : 1Болонья
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Болонья
28.02.2026Италия — Серия А27-й турВерона1 : 2
20.02.2026Италия — Серия А26-й тур3 : 0Верона
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур2 : 1Верона
06.02.2026Италия — Серия А24-й турВерона0 : 0
31.01.2026Италия — Серия А23-й тур4 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2846
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2836
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2830
14 Торино2830
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

