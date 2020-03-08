Болонья - Верона 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Верона, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|16
|зщ
|Николо Казале
|41
|зщ
|Мартин Витик
|17
|пз
|Жоау Мариу
|4
|пз
|Томмазо Побега
|23
|пз
|Симон Зом
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Джонатан Роу
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|6
|зщ
|Николас Валентини
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|21
|пз
|Абду Арруи
|18
|нп
|Кирон Боуи
|16
|нп
|Гифт Орбан
|Винченцо Итальяно
|Паоло Дзанетти
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|28
|36
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|28
|30
|14
|Торино
|28
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15