Нефтехимик - Факел 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 16:30
08 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Нефтехимик
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Факел, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Факел1 : 0Нефтехимик
21.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Факел3 : 1Нефтехимик
14.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Нефтехимик3 : 0Факел
03.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Факел1 : 1Нефтехимик
09.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Нефтехимик3 : 1Факел
12.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Нефтехимик1 : 0Факел
08.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Факел3 : 2Нефтехимик
10.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Нефтехимик1 : 2Факел
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Нефтехимик2 : 0
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0Нефтехимик
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Нефтехимик1 : 3
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 4Нефтехимик
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Нефтехимик1 : 0
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 3Факел
27.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Факел1 : 0
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Факел
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Факел2 : 2
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Факел2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2239
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2233
7 СКА-Хабаровск2332
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Черноморец2327
12 Шинник2226
13 Торпедо М2224
14 Енисей2224
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

