Брест - Гавр 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
08 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Брест
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Гавр, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Гавр
Гавр
30ФранцияврГрегуар Кудер
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
2ФранциязщБрэдли Локо
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
7КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
23МалипзКамори Думбия
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
99СенегалврМори Дио
29ФранциязщСтефан Загаду
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
19ФранциязщЛюка Гурна-Дуат
18ФранциязщЯнис Зуауи
15ЯпонияпзАюму Секо
26ФранцияпзСаймон Эбоног
17МароккопзСофьян Буфаль
14ФранцияпзРассул Ндиайе
45СенегалпзИсса Сумаре
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
29.10.2025Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0Брест
26.01.2025Франция — Лига 119-й турГавр0 : 1Брест
06.10.2024Франция — Лига 17-й турБрест2 : 0Гавр
03.03.2024Франция - Лига 124-й турБрест1 : 0Гавр
20.08.2023Франция - Лига 12-й турГавр1 : 2Брест
01.02.2019Франция - Лига 223-й турГавр1 : 1Брест
28.08.2018Франция - Кубок лиги2-й раундГавр3 : 3 6 : 5Брест
24.08.2018Франция - Лига 25-й турБрест1 : 0Гавр
15.05.2018Франция - Лига 2Плей-офф - 1-й раундГавр2 : 0Брест
09.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турГавр1 : 0Брест
01.03.2026Франция — Лига 124-й тур0 : 1Брест
20.02.2026Франция — Лига 123-й турБрест2 : 0
14.02.2026Франция — Лига 122-й тур1 : 1Брест
07.02.2026Франция — Лига 121-й турБрест2 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур2 : 2Брест
28.02.2026Франция — Лига 124-й турГавр0 : 1
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур2 : 0Гавр
15.02.2026Франция — Лига 122-й турГавр2 : 1
08.02.2026Франция — Лига 121-й турГавр2 : 1
30.01.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Монако2540
7 Ренн2440
8 Страсбург2536
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Анже2532
12 Тулуза2431
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2413

