Брест - Гавр 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Гавр, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|99
|вр
|Мори Дио
|29
|зщ
|Стефан Загаду
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|15
|пз
|Аюму Секо
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|45
|пз
|Исса Сумаре
|Эрик Руа
|Дидье Дигар
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2019
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|24.08.2018
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2018
|Франция - Лига 2
|Плей-офф - 1-й раунд
|2 : 0
|09.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|1 : 0
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|20.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Монако
|25
|40
|7
|Ренн
|24
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|24
|31
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13