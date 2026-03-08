04:10 ()
Фулхэм - Саутгемптон 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 14:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
08 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/8 финала
Фулхэм
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Саутгемптон, которое состоится 08 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Саутгемптон1 : 2Фулхэм
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 0Саутгемптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон0 : 2Фулхэм
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм2 : 1Саутгемптон
15.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон3 : 1Фулхэм
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм0 : 0Саутгемптон
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм0 : 1Саутгемптон
27.02.2019 Англия - Премьер-лига 28-й тур Саутгемптон2 : 0Фулхэм
24.11.2018 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2Саутгемптон
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Фулхэм0 : 1Саутгемптон
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Фулхэм0 : 1
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Фулхэм2 : 1
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 3Фулхэм
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Фулхэм
28.02.2026 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 3Саутгемптон
24.02.2026 Англия — Чемпионшип 34-й тур Саутгемптон5 : 0
21.02.2026 Англия — Чемпионшип 33-й тур Саутгемптон1 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон2 : 1 ДВ
10.02.2026 Англия — Чемпионшип 32-й тур 3 : 4Саутгемптон
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
0 : 1
Рексем
Ноттингем Форест
3 : 3 4 : 3
Порт Вейл
Флитвуд Таун
1 : 0
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Эвертон
Сандерленд
1 : 1 0 : 3
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
2 : 1
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
6 : 1
Челтнем Таун
Лестер Сити
0 : 2
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
0 : 5
Бёрнли
Миллуолл
5 : 1
Донкастер Роверс
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
3 : 3 7 : 6
Сток Сити
Ковентри Сити
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
0 : 2
Фулхэм
Мидлсбро
3 : 1
Ипсвич Таун
Блэкпул
2 : 1
Бристоль Сити
Уотфорд
5 : 1
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Челси
1 : 5
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
1 : 3
Портсмут
Арсенал
1 : 4
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
2 : 2 5 : 6
Норвич Сити
Уолсолл
5 : 1
Халл Сити
Блэкберн Роверс
0 : 0 4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1 ДВ
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2
Ливерпуль
Барнсли
4 : 1
Солфорд Сити
Суиндон Таун
3 : 2
1/16 финала
Халл Сити
Челси
0 : 4
Рексем
Ипсвич Таун
1 : 0
Бёртон Альбион
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1 ДВ
Манчестер Сити
Солфорд Сити
2 : 0
Норвич Сити
Вест Бромвич Альбион
3 : 1
Саутгемптон
Лестер Сити
2 : 1 ДВ
Бёрнли
Мэнсфилд Таун
1 : 2
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 0
Бирмингем Сити
Лидс Юнайтед
1 : 1 2 : 4
Гримсби Таун
Вулверхэмптон
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
0 : 1
Сток Сити
Фулхэм
1 : 2
Арсенал
Уиган Атлетик
4 : 0
Маклсфилд Таун
Брентфорд
0 : 1
Порт Вейл
Бристоль Сити
1 : 0 ДВ
1/8 финала
Вулверхэмптон
Ливерпуль
1 : 3
Мэнсфилд Таун
Арсенал
1 : 2
Рексем
Челси
2 : 4 ДВ
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
07.03
Фулхэм
Саутгемптон
08.03
Порт Вейл
Сандерленд
08.03
Лидс Юнайтед
Норвич Сити
08.03
Вест Хэм Юнайтед
Брентфорд
09.03

