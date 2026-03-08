04:12 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Атырау - Улытау 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 12:00
08 Марта 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Атырау
Улытау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Улытау, которое состоится 08 Марта 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Улытау
История личных встреч
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Улытау1 : 5Атырау
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Атырау0 : 1Улытау
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 0Атырау
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 3 : 2Атырау
18.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Атырау1 : 1
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Улытау1 : 5Атырау
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Атырау1 : 0
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Улытау2 : 2
18.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Улытау1 : 1
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Улытау1 : 5Атырау
20.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Улытау2 : 1
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Улытау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Актобе13
2
Лига конференций
Кайрат13
3
Лига конференций
Иртыш П11
4 Ордабасы11
5 Елимай11
6 Окжетпес11
7 Жетысу00
8 Кызыл-Жар00
9 Кайсар00
10 Атырау00
11 Астана00
12 Каспий00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Алтай10
16
Зона вылета
Тобол10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close