Воскресенье 08 марта
Вильярреал - Эльче 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
08 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Вильярреал
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эльче, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эльче
Эльче
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
6 Испания зщ Пау Наварро
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
18 Сенегал пз Пап Гейе
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
20 Испания нп Альберто Молейро
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
21 Франция зщ Лео Петро
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
23 Испания зщ Виктор Чуст
8 Испания пз Марк Агуадо
14 Испания пз Алейс Фебас
24 Чили нп Лукас Сепеда
11 Испания нп Херман Валера
10 Испания нп Рафаэль Мир
15 Испания нп Тете Моренте
20 Уругвай нп Альваро Родригес
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Эльче1 : 3Вильярреал
04.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Эльче3 : 1Вильярреал
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Вильярреал4 : 0Эльче
16.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Эльче1 : 0Вильярреал
22.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал4 : 1Эльче
06.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Эльче2 : 2Вильярреал
06.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Вильярреал0 : 0Эльче
10.05.2015 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал1 : 0Эльче
03.01.2015 Испания - Примера 17-й тур Эльче2 : 2Вильярреал
30.03.2014 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал1 : 1Эльче
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 4 : 1Вильярреал
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Вильярреал2 : 1
18.02.2026 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Вильярреал
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1Вильярреал
09.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Вильярреал4 : 1
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Эльче2 : 2
20.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 1Эльче
13.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Эльче0 : 0
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 3 : 1Эльче
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эльче1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2735
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2734
11 Хетафе2632
12 Жирона2731
13 Севилья2630
14 Райо Вальекано2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

