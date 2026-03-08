04:13 ()
Воскресенье 08 марта
Ракув - Погонь 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
08 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Ракув
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Погонь, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0Ракув
19.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Погонь1 : 0Ракув
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Ракув1 : 0Погонь
11.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Ракув2 : 1Погонь
12.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 1Ракув
05.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Погонь0 : 2Ракув
31.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Ракув1 : 0Погонь
20.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Погонь1 : 2Ракув
07.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Ракув0 : 0Погонь
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Погонь1 : 3Ракув
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 4 : 3Ракув
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ракув
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув0 : 0
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Ракув
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Погонь1 : 0
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 1Погонь
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Погонь1 : 0
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Погонь1 : 1
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Висла Плоцк2333
7 Краковия2333
8 Корона2433
9 Радомяк2332
10 Лехия2431
11 Погонь2331
12 ГКС Катовице2230
13 Мотор2330
14 Пяст2429
15 Арка2326
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2422

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
