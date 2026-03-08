Ракув - Погонь 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Погонь, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|Томас Томасберг
|Томас Томасберг
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|19.04.2025
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 0
|20.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|4 : 3
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|23
|38
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Висла Плоцк
|23
|33
|7
|Краковия
|23
|33
|8
|Корона
|24
|33
|9
|Радомяк
|23
|32
|10
|Лехия
|24
|31
|11
|Погонь
|23
|31
|12
|ГКС Катовице
|22
|30
|13
|Мотор
|23
|30
|14
|Пяст
|24
|29
|15
|Арка
|23
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|24
|22