Бенфика - Порту 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 08 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.01.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|02.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|03.03.2026
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|24
|58
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Жил Висенте
|24
|40
|6
|Фамаликан
|25
|39
|7
|Морейренсе
|25
|35
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|32
|10
|Алверка
|25
|28
|11
|Арока
|25
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|24
|23
|14
|Насьонал
|25
|22
|15
|Риу Аве
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|19
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|24
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|25
|10