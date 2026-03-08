04:11 ()
Воскресенье 08 марта
Бенфика - Порту 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Бенфика
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 08 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
21 Хорватия зщ Доминик Прпич
74 Португалия зщ Франсишку Моура
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
42 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
29 Нигерия нп Теремас Моффи
11 Бразилия нп Пепе
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
14.01.2026 Кубок Португалии 1/4 финала Порту1 : 0Бенфика
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Порту0 : 0Бенфика
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 4Бенфика
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика4 : 1Порту
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Порту5 : 0Бенфика
29.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика1 : 0Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0Порту
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика0 : 1Порту
02.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 2Бенфика
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 1Бенфика
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Бенфика0 : 1
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 2Бенфика
03.03.2026 Кубок Португалии 1/2 финала 1 : 0Порту
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Порту3 : 1
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 0
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2539
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2528
11 Арока2526
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2522
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС2510

