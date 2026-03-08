Фенербахче - Самсунспор 08 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Самсунспор, которое состоится 08 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доменико Тедеско
|Томас Райс
|Торстен Финк
|06.01.2026
|Суперкубок Турции
|1/2 финала
|2 : 0
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|23.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|05.03.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|24
|54
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|24
|51
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|25
|46
|5
|Истанбул Башакшехир
|25
|42
|6
|Гёзтепе
|25
|42
|7
|Самсунспор
|24
|32
|8
|Коджаэлиспор
|24
|30
|9
|Газиантеп
|24
|29
|10
|Ризеспор
|24
|27
|11
|Аланьяспор
|24
|26
|12
|Антальяспор
|24
|24
|13
|Генчлербирлиги
|24
|24
|14
|Коньяспор
|24
|23
|15
|Эюпспор
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Касымпаша
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|24
|13