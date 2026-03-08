04:12 ()
Фенербахче - Самсунспор 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
08 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Фенербахче
Самсунспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Самсунспор, которое состоится 08 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Томас Райс
Германия Торстен Финк
История личных встреч
06.01.2026 Суперкубок Турции 1/2 финала Фенербахче2 : 0Самсунспор
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Самсунспор0 : 0Фенербахче
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0Самсунспор
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Самсунспор2 : 2Фенербахче
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Самсунспор
21.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Самсунспор0 : 2Фенербахче
04.03.2026 Кубок Турции Группа C. 4-й тур 0 : 4Фенербахче
01.03.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 2 : 2Фенербахче
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 2Фенербахче
23.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 1
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче0 : 3
05.03.2026 Кубок Турции Группа B. 4-й тур 0 : 2Самсунспор
01.03.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Самсунспор0 : 0
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Самсунспор4 : 0
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 0Самсунспор
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Самсунспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2561
2
Лига чемпионов
Фенербахче2454
3
Лига Европы
Трабзонспор2451
4
Лига конференций
Бешикташ2546
5 Истанбул Башакшехир2542
6 Гёзтепе2542
7 Самсунспор2432
8 Коджаэлиспор2430
9 Газиантеп2429
10 Ризеспор2427
11 Аланьяспор2426
12 Антальяспор2424
13 Генчлербирлиги2424
14 Коньяспор2423
15 Эюпспор2422
16
Зона вылета
Кайсериспор2420
17
Зона вылета
Касымпаша2420
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2413

