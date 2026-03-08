Лилль - Лорьян 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лорьян, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|3
|зщ
|Натан Нгой
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Игор Кариока
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|62
|пз
|Артур Эбонг
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|15
|нп
|Айегун Тосин
|Бруно Женезио
|Оливье Панталони
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|3 : 1
|10.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 4
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2 ДВ
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Монако
|25
|40
|7
|Ренн
|24
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|24
|31
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13