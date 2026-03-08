04:10 ()
Воскресенье 08 марта
Лилль - Лорьян 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 18:15
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Лилль
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лорьян, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Лорьян
Лорьян
1ТурцияврБерке Озер
18ДР КонгозщШансель Мбемба
22ПортугалиязщТьягу Сантош
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
3БельгиязщНатан Нгой
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
28ФранцияпзГаэтан Перрен
21ФранцияпзБенжамен Андре
27ПортугалияпзФелиш Коррея
7БельгиянпМатиас Фернандес
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
2БразилиязщИгор Кариока
8ФранциязщНоа Кадиу
11ФранцияпзТео Ле Брис
44КамерунпзДарлин Йонгва
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
62КамерунпзАртур Эбонг
12СенегалнпБамба Дьенг
15БениннпАйегун Тосин
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
30.08.2025Франция — Лига 13-й турЛорьян1 : 7Лилль
14.01.2024Франция - Лига 118-й турЛилль3 : 0Лорьян
27.08.2023Франция - Лига 13-й турЛорьян4 : 1Лилль
02.04.2023Франция - Лига 129-й турЛилль3 : 1Лорьян
02.10.2022Франция - Лига 19-й турЛорьян2 : 1Лилль
19.01.2022Франция - Лига 120-й турЛилль3 : 1Лорьян
10.09.2021Франция - Лига 15-й турЛорьян2 : 1Лилль
21.02.2021Франция - Лига 126-й турЛорьян1 : 4Лилль
22.11.2020Франция - Лига 111-й турЛилль4 : 0Лорьян
04.02.2017Франция - Лига 123-й турЛилль0 : 1Лорьян
01.03.2026Франция — Лига 124-й турЛилль1 : 0
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матч0 : 2 ДВЛилль
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур0 : 1Лилль
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчЛилль0 : 1
14.02.2026Франция — Лига 122-й турЛилль1 : 1
04.03.2026Кубок Франции1/4 финалаЛорьян0 : 0 5 : 6
01.03.2026Франция — Лига 124-й турЛорьян2 : 2
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 3Лорьян
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛорьян2 : 0
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур2 : 0Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Монако2540
7 Ренн2440
8 Страсбург2536
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Анже2532
12 Тулуза2431
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2413

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

