Воскресенье 08 марта
Эштрела - Жил Висенте 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 17:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
08 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Эштрела
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Жил Висенте, которое состоится 08 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0Эштрела
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела1 : 1Жил Висенте
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте3 : 0Эштрела
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0Жил Висенте
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1Эштрела
28.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 0Эштрела
20.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 2
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 1Эштрела
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эштрела1 : 0
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 1Эштрела
02.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте1 : 2
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 1Жил Висенте
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте2 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Жил Висенте
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2539
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2528
11 Арока2526
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2522
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС2510

