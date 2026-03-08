ЦСКА - Динамо М 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Фабио Челестини
|Ролан Александрович Гусев
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 1 3 : 5
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 3
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|0 : 5
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 3
|05.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|5 : 2
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|19
|36
|5
|Балтика
|20
|36
|6
|Спартак М
|19
|32
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Динамо М
|19
|24
|9
|Рубин
|19
|23
|10
|Ростов
|20
|22
|11
|Акрон
|19
|21
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|19
|15
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|9