Воскресенье 08 марта
ЦСКА - Динамо М 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 18:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
ЦСКА
Динамо М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Ролан Александрович Гусев
История личных встреч
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА1 : 1 3 : 5Динамо М
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 3ЦСКА
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур ЦСКА1 : 2Динамо М
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 0ЦСКА
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА3 : 1Динамо М
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 0 : 5ЦСКА
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА3 : 1
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0ЦСКА
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 2
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 3Динамо М
05.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М5 : 2
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М4 : 0
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М2 : 1
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1936
5 Балтика2036
6 Спартак М1932
7 Ахмат1925
8 Динамо М1924
9 Рубин1923
10 Ростов2022
11 Акрон1921
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Крылья Советов1917
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2017
15
Зона вылета
Оренбург1915
16
Зона вылета
Сочи209

