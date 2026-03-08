Рубин - Краснодар 08 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Артига
|Мурад Олегович Мусаев
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|03.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|15.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|19
|36
|5
|Балтика
|20
|36
|6
|Спартак М
|19
|32
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Динамо М
|19
|24
|9
|Рубин
|19
|23
|10
|Ростов
|20
|22
|11
|Акрон
|19
|21
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|19
|15
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|9