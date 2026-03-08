04:08 ()
Воскресенье 08 марта
Рубин - Краснодар 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 16:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
08 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Рубин
Краснодар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 08 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Испания Франк Артига
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар1 : 0Рубин
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Краснодар5 : 1Рубин
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Краснодар2 : 1Рубин
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Рубин2 : 2Краснодар
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Рубин1 : 1Краснодар
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин0 : 0Краснодар
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 2Рубин
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Рубин
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Рубин0 : 2Краснодар
09.04.2022 Россия — Премьер-Лига 24-й тур Рубин0 : 1Краснодар
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Рубин2 : 3
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Рубин
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Рубин1 : 0
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Рубин
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Рубин2 : 0
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Краснодар1 : 2
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 1Краснодар
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар2 : 1
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Краснодар0 : 1 ДВ
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1936
5 Балтика2036
6 Спартак М1932
7 Ахмат1925
8 Динамо М1924
9 Рубин1923
10 Ростов2022
11 Акрон1921
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Крылья Советов1917
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2017
15
Зона вылета
Оренбург1915
16
Зона вылета
Сочи209

Отзывы и комментарии к матчу

