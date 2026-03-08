04:11 ()
Гоу Эхед Иглс - Твенте 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
08 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Твенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Твенте, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Твенте
Энсхеде
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
7 Дания пз Якоб Бреум
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
17 Бельгия пз Матис Сюре
18 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0Гоу Эхед Иглс
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Твенте
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1Твенте
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Твенте3 : 2Гоу Эхед Иглс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Твенте
19.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Твенте
06.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте1 : 1Гоу Эхед Иглс
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 2Гоу Эхед Иглс
05.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 0 : 1Гоу Эхед Иглс
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 0
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Твенте2 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Твенте2 : 1
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Твенте
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Твенте5 : 0
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1 ДВТвенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2644
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2635
9 Гронинген2634
10 Херенвен2534
11 Фортуна2532
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2618

