Гоу Эхед Иглс - Твенте 08 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Твенте, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|7
|пз
|Якоб Бреум
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|17
|пз
|Матис Сюре
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|Мелвин Бул
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 3
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|35
|9
|Гронинген
|26
|34
|10
|Херенвен
|25
|34
|11
|Фортуна
|25
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18