Севилья - Райо Вальекано 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 19:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
08 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Севилья
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 08 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
5ФранциязщТанги Куасси
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
36Испаниязщ Осо
16ИспаниязщХуанлу Санчес
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
9НигериянпАкор Адамс
7ИспаниянпИсаак Ромеро
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
22УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
21ИспанияпзФран Перес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
15ИспанияпзХерард Гумбау
18ИспаниянпАльваро Гарсия
7ИспаниянпИси Паласон
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
28.09.2025Испания — Примера7-й турРайо Вальекано0 : 1Севилья
01.03.2025Испания — Примера26-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
24.11.2024Испания — Примера14-й турСевилья1 : 0Райо Вальекано
05.02.2024Испания - Примера23-й турРайо Вальекано1 : 2Севилья
07.10.2023Испания - Примера9-й турСевилья2 : 2Райо Вальекано
19.02.2023Испания - Примера22-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
29.10.2022Испания - Примера12-й турСевилья0 : 1Райо Вальекано
13.03.2022Испания - Примера28-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
15.08.2021Испания - Примера1-й турСевилья3 : 0Райо Вальекано
25.04.2019Испания - Примера34-й турСевилья5 : 0Райо Вальекано
01.03.2026Испания — Примера26-й тур2 : 2Севилья
22.02.2026Испания — Примера25-й тур0 : 1Севилья
14.02.2026Испания — Примера24-й турСевилья1 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турСевилья1 : 1
02.02.2026Испания — Примера22-й тур4 : 1Севилья
04.03.2026Испания — Примера23-й турРайо Вальекано3 : 0
28.02.2026Испания — Примера26-й турРайо Вальекано1 : 1
21.02.2026Испания — Примера25-й тур1 : 1Райо Вальекано
15.02.2026Испания — Примера24-й турРайо Вальекано3 : 0
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2735
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2734
11 Хетафе2632
12 Жирона2731
13 Севилья2630
14 Райо Вальекано2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2617

