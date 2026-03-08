Севилья - Райо Вальекано 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 08 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|5
|зщ
|Танги Куасси
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|36
|зщ
|Осо
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|9
|нп
|Акор Адамс
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Фран Перес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|Матиас Хесус Алмейда
|Иньиго Перес
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|25.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 0
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|04.03.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|27
|34
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Жирона
|27
|31
|13
|Севилья
|26
|30
|14
|Райо Вальекано
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17