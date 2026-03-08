04:08 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Крылья Советов - Динамо Мх 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 13:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
08 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Крылья Советов
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0Крылья Советов
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0Крылья Советов
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 3Динамо Мх
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Крылья Советов
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Крылья Советов2 : 0
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 4 : 0Крылья Советов
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов5 : 3
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов3 : 2 ДВ
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Динамо Мх1 : 3
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 2Динамо Мх
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх2 : 1
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо Мх2 : 1
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1936
5 Балтика2036
6 Спартак М1932
7 Ахмат1925
8 Динамо М1924
9 Рубин1923
10 Ростов2022
11 Акрон1921
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Крылья Советов1917
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2017
15
Зона вылета
Оренбург1915
16
Зона вылета
Сочи209

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close