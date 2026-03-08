04:11 ()
Воскресенье 08 марта
Санта-Клара - Витория Гимарайнш 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 22:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Марта 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Санта-Клара
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Витория Гимарайнш, которое состоится 08 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Санта-Клара
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Санта-Клара
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара1 : 3Витория Гимарайнш
09.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Санта-Клара
17.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
21.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Санта-Клара0 : 4Витория Гимарайнш
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Витория Гимарайнш0 : 1Санта-Клара
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 2Санта-Клара
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Санта-Клара
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара1 : 2
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Санта-Клара
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 4
28.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 2Витория Гимарайнш
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Витория Гимарайнш
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2539
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2528
11 Арока2526
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2522
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС2510

Отзывы и комментарии к матчу

