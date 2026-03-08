Хетафе - Бетис 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 08 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Джене
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|19
|нп
|Луис Васкес
|1
|вр
|Альваро Вальес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|7
|пз
|Антони
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|Хосе Бордалас
|Мануэль Пеллегрини
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|02.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|19.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|02.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|27
|34
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Жирона
|27
|31
|13
|Севилья
|26
|30
|14
|Райо Вальекано
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17