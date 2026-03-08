04:09 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

Хетафе - Бетис 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 17:15
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
08 Марта 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Хетафе
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 08 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Бетис
Севилья
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
15УругвайзщСебастьян Боселли
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
24АргентиназщСаид Ромеро
17ИспаниязщКико Фемения
2Тогозщ Джене
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
10УругвайнпМартин Сатриано
19АргентинанпЛуис Васкес
1ИспанияврАльваро Вальес
3ИспаниязщДиего Льоренте
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
8ИспанияпзПабло Форнальс
21ИспанияпзМарк Рока
15ИспанияпзАльваро Фидальго
7Бразилияпз Антони
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10МарокконпАбде Эззалзули
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
21.12.2025Испания — Примера17-й турБетис4 : 0Хетафе
23.02.2025Испания — Примера25-й турХетафе1 : 2Бетис
18.09.2024Испания — Примера3-й турБетис2 : 1Хетафе
04.02.2024Испания - Примера23-й турБетис1 : 1Хетафе
21.10.2023Испания - Примера10-й турХетафе1 : 1Бетис
24.05.2023Испания - Примера36-й турБетис0 : 1Хетафе
28.01.2023Испания - Примера19-й турХетафе0 : 1Бетис
02.05.2022Испания - Примера34-й турХетафе0 : 0Бетис
26.09.2021Испания - Примера7-й турБетис2 : 0Хетафе
19.02.2021Испания - Примера24-й турБетис1 : 0Хетафе
02.03.2026Испания — Примера26-й тур0 : 1Хетафе
22.02.2026Испания — Примера25-й турХетафе0 : 1
14.02.2026Испания — Примера24-й турХетафе2 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 2Хетафе
01.02.2026Испания — Примера22-й турХетафе0 : 0
01.03.2026Испания — Примера26-й турБетис2 : 2
21.02.2026Испания — Примера25-й турБетис1 : 1
15.02.2026Испания — Примера24-й тур1 : 2Бетис
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 1Бетис
05.02.2026Кубок Испании1/4 финалаБетис0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2735
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2734
11 Хетафе2632
12 Жирона2731
13 Севилья2630
14 Райо Вальекано2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close