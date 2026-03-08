04:09 ()
Воскресенье 08 марта
Валенсия - Алавес 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
08 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Валенсия
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Алавес, которое состоится 08 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Алавес
Витория
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
12ПортугалиязщТьерри Коррея
4ИспаниязщУнай Нуньес
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
2АргентинапзГвидо Родригес
8ИспанияпзХави Герра
23ШвейцарияпзФилип Угринич
17БельгиянпЛарджи Рамазани
11ИспаниянпЛуис Риоха
6НигериянпУмар Садик
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Теналья
5ИспаниязщХон Пачеко
3МароккозщЮссеф Энрикес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10ИспанияпзКарлес Аленья
23УругвайпзКарлос Протесони
15АргентинанпЛукас Бойе
11ИспаниянпТони Мартинес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
20.10.2025Испания — Примера9-й турАлавес0 : 0Валенсия
14.05.2025Испания — Примера36-й турАлавес1 : 0Валенсия
22.12.2024Испания — Примера18-й турВаленсия2 : 2Алавес
05.05.2024Испания - Примера34-й турВаленсия0 : 1Алавес
02.09.2023Испания - Примера4-й турАлавес1 : 0Валенсия
13.02.2022Испания - Примера24-й турАлавес2 : 1Валенсия
27.08.2021Испания - Примера3-й турВаленсия3 : 0Алавес
24.04.2021Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 1Алавес
22.11.2020Испания - Примера10-й турАлавес2 : 2Валенсия
06.03.2020Испания - Примера27-й турАлавес1 : 1Валенсия
01.03.2026Испания — Примера26-й турВаленсия1 : 0
22.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 1Валенсия
15.02.2026Испания — Примера24-й тур0 : 2Валенсия
08.02.2026Испания — Примера23-й турВаленсия0 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 2
27.02.2026Испания — Примера26-й тур2 : 0Алавес
23.02.2026Испания — Примера25-й турАлавес2 : 2
14.02.2026Испания — Примера24-й тур1 : 1Алавес
08.02.2026Испания — Примера23-й турАлавес0 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаАлавес2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2735
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2734
11 Хетафе2632
12 Жирона2731
13 Севилья2630
14 Райо Вальекано2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2617

