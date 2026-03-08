Валенсия - Алавес 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Алавес, которое состоится 08 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|пз
|Филип Угринич
|17
|нп
|Ларджи Рамазани
|11
|нп
|Луис Риоха
|6
|нп
|Умар Садик
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|23
|пз
|Карлос Протесони
|15
|нп
|Лукас Бойе
|11
|нп
|Тони Мартинес
|Карлос Корберан
|Эдуардо Коудет
|Кике Санчес Флорес
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|27.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 0
|23.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|27
|34
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Жирона
|27
|31
|13
|Севилья
|26
|30
|14
|Райо Вальекано
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17