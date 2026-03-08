04:13 ()
Воскресенье 08 марта
Радомяк - ГКС Катовице 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:45
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
08 Марта 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Радомяк
ГКС Катовице

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - ГКС Катовице, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур ГКС Катовице3 : 2Радомяк
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1ГКС Катовице
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице1 : 2Радомяк
05.03.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Радомяк3 : 1
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Радомяк
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 1Радомяк
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 2
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 0Радомяк
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур ГКС Катовице3 : 1
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 1ГКС Катовице
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур ГКС Катовице1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур ГКС Катовице1 : 0
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 2ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Висла Плоцк2333
7 Краковия2333
8 Корона2433
9 Радомяк2332
10 Лехия2431
11 Погонь2331
12 ГКС Катовице2230
13 Мотор2330
14 Пяст2429
15 Арка2326
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2422

