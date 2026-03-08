04:12 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

БКМА - Ноа 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 15:00
08 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 17-й тур
БКМА
Ноа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Ноа, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БКМА
Ереван
Ноа
Ереван
Главные тренеры
Хорватия Сандро Перкович
История личных встреч
06.12.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ноа2 : 3БКМА
13.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур БКМА1 : 5Ноа
09.04.2025 Армения — Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 0БКМА
25.08.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА1 : 2Ноа
19.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Ноа1 : 0БКМА
08.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур БКМА0 : 2Ноа
05.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Ноа3 : 0БКМА
04.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур БКМА1 : 0Ноа
01.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ноа1 : 2БКМА
27.02.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур БКМА0 : 1Ноа
06.12.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ноа2 : 3БКМА
28.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0БКМА
23.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 3 : 2БКМА
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0БКМА
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 2
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 4 : 0Ноа
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ноа1 : 0
04.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 0Ноа
31.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Ноа
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 2 : 0Ноа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1634
2
Лига конференций
Алашкерт1632
3
Лига конференций
Урарту1630
4 Пюник1429
5 Ноа1423
6 Ван1621
7 БКМА1515
8 Гандзасар1611
9 Ширак1510
10
Зона вылета
Арарат166

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close