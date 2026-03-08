БКМА - Ноа 08 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Ноа, которое состоится 08 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сандро Перкович
|06.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|13.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|09.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|19.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|08.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.02.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|28.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|04.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|31.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|16
|34
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|16
|32
| 3
Лига конференций
|Урарту
|16
|30
|4
|Пюник
|14
|29
|5
|Ноа
|14
|23
|6
|Ван
|16
|21
|7
|БКМА
|15
|15
|8
|Гандзасар
|16
|11
|9
|Ширак
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|16
|6