Милан - Интер 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|11
|пз
|Луис Энрике
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|Массимилиано Аллегри
|Кристиан Киву
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|23.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 3
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|03.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|28
|36
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|28
|30
|14
|Торино
|28
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15