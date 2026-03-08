04:09 ()
Воскресенье 08 марта
Милан - Интер 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Милан
Интер М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 08 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
23 Англия зщ Фикайо Томори
2 Эквадор зщ Первис Эступиньян
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
11 США нп Кристиан Пулишич
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
32 Италия зщ Федерико Димарко
31 Германия зщ Янн Биссекк
95 Италия зщ Алессандро Бастони
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
9 Франция нп Маркус Тюрам
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Интер М0 : 1Милан
23.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Интер М0 : 3Милан
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1Интер М
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1Интер М
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 3Милан
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1Милан
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 2Милан
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Милан0 : 1
18.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Милан1 : 1
13.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Милан
03.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 3Милан
03.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Интер М
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур Интер М2 : 0
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Интер М1 : 2
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 2Интер М
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 3 : 1Интер М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2846
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2836
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2830
14 Торино2830
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

