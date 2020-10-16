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Наполи - Болонья 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
16 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия)
Наполи
Болонья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 16 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь
      Болонья
      Болонья
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      СербияСиниша Михайлович
      ИталияТьяго Мотта
      История личных встреч
      17.01.2022 Италия - Серия А Тур 22 Болонья0 : 2Наполи
      28.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Наполи3 : 0Болонья
      07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Наполи3 : 1Болонья
      08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Болонья0 : 1Наполи
      15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Болонья1 : 1Наполи
      01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 2Болонья
      25.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Болонья3 : 2Наполи
      29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Наполи3 : 2Болонья
      28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Наполи3 : 1Болонья
      10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Болонья0 : 3Наполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта1073016-62480,0
      2
      Лига чемпионов
      		Наполи972022-72385,2
      3
      Лига чемпионов
      		Милан962118-92074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио962121-52074,1
      5
      Лига Европы
      		Удинезе962119-102074,1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома961212-91970,4
      7 Ювентус1044213-71653,3
      8 Интер М950416-141555,6
      9 Сассуоло1033412-121240,0
      10 Эмполи102539-111136,7
      11 Торино103258-121136,7
      12 Салернитана924312-141037,0
      13 Монца103169-151033,3
      14 Фиорентина92347-11933,3
      15 Специя92257-17829,6
      16 Лечче91448-11725,9
      17 Болонья91448-14725,9
      18
      Зона вылета
      		Верона91268-17518,5
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе90367-19311,1
      20
      Зона вылета
      		Сампдория90365-17311,1

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