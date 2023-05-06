Рома - Интер 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
06 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Неманья Матич
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|нп
|Никола Залевский
|18
|нп
|Ола Сольбаккен
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|24
|вр
|Андре Онана
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|77
|пз
|Марсело Брозович
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|22
|нп
|Генрих Мхитарян
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Симоне Индзаги
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|64.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|60.6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|58.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|58.6
|7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|58.6
|8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|46.5
|9
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|45.5
|10
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|45.5
|11
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|45.5
|12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|43.4
|13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|43.4
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|35.4
|16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|31.3
|17
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|27.3
| 18
Зона вылета
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|27.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|21.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2