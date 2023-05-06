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Рома - Интер 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
06 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Рома
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 06 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
8СербияпзНеманья Матич
52ИталияпзЭдоардо Бове
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
18НорвегиянпОла Сольбаккен
9АнглиянпТэмми Абрахам
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
11АргентинапзХоакин Корреа
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио33 19 7 7 52-24 64 64.6
3
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
4
Лига чемпионов
Интер М33 19 3 11 60-35 60 60.6
5
Лига Европы
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Милан33 16 10 7 53-39 58 58.6
7 Рома33 17 7 9 45-31 58 58.6
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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