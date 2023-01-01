Астон Вилла - Бёрнли 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Венсан Компани
История личных встреч
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|17.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|27.10.2010
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0