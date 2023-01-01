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Астон Вилла - Бёрнли 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Астон Вилла
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Бёрнли
Бёрнли
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
15ИспаниязщАлекс Морено
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
6БразилияпзДуглас Луис
7ШотландияпзДжон Макгинн
22ИталияпзНиколо Дзаньоло
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
1АнглияврДжеймс Траффорд
22Бразилиязщ Витиньо
2ИрландиязщДара О'Ши
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
16НорвегияпзСандер Берге
8АнглияпзДжош Браунхилл
47ФранциянпВильсон Одобер
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
17ЮАРнпЛайл Фостер
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБёрнли1 : 3Астон Вилла
19.05.2022Англия - Премьер-лига18-й турАстон Вилла1 : 1Бёрнли
07.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турБёрнли1 : 3Астон Вилла
27.01.2021Англия - Премьер-лига20-й турБёрнли3 : 2Астон Вилла
17.12.2020Англия - Премьер-лига13-й турАстон Вилла0 : 0Бёрнли
01.01.2020Англия - Премьер-лига21-й турБёрнли1 : 2Астон Вилла
28.09.2019Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла2 : 2Бёрнли
24.05.2015Англия - Премьер-лига38-й турАстон Вилла0 : 1Бёрнли
29.11.2014Англия - Премьер-лига13-й турБёрнли1 : 1Астон Вилла
27.10.2010Англия - Кубок лиги1/8 финалаАстон Вилла2 : 1 ДВБёрнли
26.12.2023Англия - Премьер-лига19-й тур3 : 2Астон Вилла
22.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турАстон Вилла1 : 1
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур1 : 2Астон Вилла
14.12.2023Лига конференцийГруппа E. 6-й тур1 : 1Астон Вилла
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла1 : 0
26.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли0 : 2
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й тур0 : 2Бёрнли
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турБёрнли0 : 2
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 1Бёрнли
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур1 : 0Бёрнли

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