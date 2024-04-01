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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
13 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0БАТЭ
13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1БАТЭ
09.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 3БАТЭ
27.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур БАТЭ3 : 0Торпедо-БелАЗ
05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 0
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0БАТЭ
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 1БАТЭ
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 2 : 3 5 : 4БАТЭ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь39
2
Квалификация Лиги конференций
Неман39
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест37
4 Торпедо-БелАЗ36
5 Динамо Мн35
6 Гомель34
7 Витебск44
8 Днепр М34
9 БАТЭ34
10 Сморгонь33
11 Нафтан32
12 Ислочь32
13 Арсенал32
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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