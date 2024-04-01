Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
13 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|09.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|3
|7
|4
|Торпедо-БелАЗ
|3
|6
|5
|Динамо Мн
|3
|5
|6
|Гомель
|3
|4
|7
|Витебск
|4
|4
|8
|Днепр М
|3
|4
|9
|БАТЭ
|3
|4
|10
|Сморгонь
|3
|3
|11
|Нафтан
|3
|2
|12
|Ислочь
|3
|2
|13
|Арсенал
|3
|2
|14
|Минск
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|3
|-16