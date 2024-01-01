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Динамо-Брест - Минск 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
14 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Динамо-Брест
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Минск, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Минск
Минск
История личных встреч
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0Минск
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 1Минск
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск2 : 0Динамо-Брест
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 2Минск
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 0Динамо-Брест
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск1 : 2Динамо-Брест
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1Минск
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест3 : 1Минск
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 4Динамо-Брест
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Динамо-Брест
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 2
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 3 : 1Динамо-Брест
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 3
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Минск0 : 1
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 3 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман412
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь39
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ49
4 Динамо Мн48
5 Динамо-Брест37
6 Арсенал45
7 Гомель44
8 Витебск44
9 Днепр М44
10 БАТЭ44
11 Сморгонь33
12 Нафтан32
13 Ислочь42
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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