11:13 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 21 апреля
Свернуть список

Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 2Торпедо-БелАЗ
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 4Динамо Мн
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо Мн
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Торпедо-БелАЗ
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
03.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 0Торпедо-БелАЗ
03.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 0Динамо Мн
22.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн0 : 3Торпедо-БелАЗ
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Мн
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 2
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мн
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн5 : 0
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман412
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ49
5 Динамо Мн48
6 Арсенал58
7 Гомель55
8 Сморгонь55
9 Днепр М55
10 БАТЭ55
11 Витебск44
12 Нафтан54
13 Ислочь42
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close