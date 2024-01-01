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Неман - Витебск 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
21 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Неман
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Витебск, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Витебск
Витебск
История личных встреч
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Витебск
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск0 : 0Неман
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман1 : 1Витебск
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск2 : 2Неман
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 0Неман
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман0 : 0Витебск
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Витебск0 : 0Неман
29.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Неман2 : 0Витебск
24.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск0 : 0Неман
19.04.2019 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Неман1 : 0Витебск
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Неман
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Неман
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман1 : 0
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Неман
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 1
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 1Витебск
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Витебск
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман412
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ49
5 Динамо Мн48
6 Арсенал58
7 Гомель55
8 Сморгонь55
9 Днепр М55
10 БАТЭ55
11 Витебск44
12 Нафтан54
13 Ислочь42
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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