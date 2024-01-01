Неман - Витебск 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
21 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Витебск, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Витебск
Витебск
История личных встреч
|12.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|29.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|19.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|4
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|5
|11
|4
|Торпедо-БелАЗ
|4
|9
|5
|Динамо Мн
|4
|8
|6
|Арсенал
|5
|8
|7
|Гомель
|5
|5
|8
|Сморгонь
|5
|5
|9
|Днепр М
|5
|5
|10
|БАТЭ
|5
|5
|11
|Витебск
|4
|4
|12
|Нафтан
|5
|4
|13
|Ислочь
|4
|2
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16