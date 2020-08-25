Страсбург - Ренн 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ренн, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Karl-Johan Johnsson
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|13
|зщ
|Сайду Соу
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|12
|зщ
|Кейлеб Уайли
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|18
|пз
|Джуниор Мванга
|17
|пз
|Pape Diong
|26
|пз
|Дилан Баква
|21
|пз
|Нордин Кандиль
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|6
|пз
|Азор Матусива
|28
|пз
|Глен Камара
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лилль
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осер
|1
|3
|7
|Ланс
|1
|3
|8
|Нант
|1
|1
|9
|Тулуза
|1
|1
|10
|Страсбург
|1
|1
|11
|Монпелье
|2
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Брест
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лион
|2
|0