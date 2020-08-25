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Страсбург - Ренн 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Страсбург
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ренн, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ренн
Ренн
30ШвецияврKarl-Johan Johnsson
22ФранциязщГела Дуэ
13ГвинеязщСайду Соу
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
12СШАзщКейлеб Уайли
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
18ФранцияпзДжуниор Мванга
17СенегалпзPape Diong
26ФранцияпзДилан Баква
21ФранцияпзНордин Кандиль
10НидерландынпЭмануэль Эмега
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
55НорвегиязщЛео Эстигор
4КамерунзщКристофер Ву
36ГаназщАлиду Сейду
14ФранцияпзБенжамен Буриго
6НидерландыпзАзор Матусива
28ФинляндияпзГлен Камара
7ДанияпзАльберт Грёнбек
11ФранциянпЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
31.03.2024Франция - Лига 127-й турСтрасбург2 : 0Ренн
29.10.2023Франция - Лига 110-й турРенн1 : 1Страсбург
01.02.2023Франция - Лига 121-й турРенн3 : 0Страсбург
01.10.2022Франция - Лига 19-й турСтрасбург1 : 3Ренн
20.04.2022Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1Ренн
24.10.2021Франция - Лига 111-й турРенн1 : 0Страсбург
14.03.2021Франция - Лига 129-й турРенн1 : 0Страсбург
27.11.2020Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Ренн
25.08.2019Франция - Лига 13-й турСтрасбург0 : 2Ренн
18.05.2019Франция - Лига 137-й турСтрасбург0 : 2Ренн
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 1Страсбург
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 1Страсбург
12.05.2024Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 1Страсбург
28.04.2024Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 3
18.08.2024Франция — Лига 11-й турРенн3 : 0
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ренн2 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 1Ренн
12.05.2024Франция - Лига 133-й турРенн1 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур2 : 3Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Марсель13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн13
5
Лига Европы
Лилль13
6
Квалификация Лиги конференций
Осер13
7 Ланс13
8 Нант11
9 Тулуза11
10 Страсбург11
11 Монпелье21
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Брест10
18
Зона вылета
Лион20

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