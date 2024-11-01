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Лацио - Болонья 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
24 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лацио
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Болонья, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Болонья
Болонья
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
5УругвайпзМатиас Весино
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
18ИталияпзТоммазо Побега
21ДанияпзЙенс Одгор
10ШвецияпзЙеспер Карлссон
14АнглиянпСэмюэл Айлинг
24НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
18.02.2024Италия - Серия А25-й турЛацио1 : 2Болонья
03.11.2023Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 0Лацио
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турБолонья0 : 0Лацио
19.01.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Болонья
14.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турЛацио2 : 1Болонья
12.02.2022Италия - Серия А25-й турЛацио3 : 0Болонья
03.10.2021Италия - Серия А7-й турБолонья3 : 0Лацио
27.02.2021Италия - Серия А24-й турБолонья2 : 0Лацио
24.10.2020Италия - Серия А5-й турЛацио2 : 1Болонья
29.02.2020Италия - Серия А26-й турЛацио2 : 0Болонья
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур0 : 1Лацио
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турЛацио2 : 1
04.11.2024Италия — Серия А11-й турЛацио2 : 1
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 5Лацио
27.10.2024Италия — Серия А9-й турЛацио3 : 0
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур2 : 3Болонья
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБолонья0 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Болонья
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1328
2
Лига чемпионов
Наполи1226
3
Лига чемпионов
Аталанта1225
4
Лига чемпионов
Ювентус1325
5
Лига Европы
Фиорентина1225
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1312
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

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