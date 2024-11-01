Лацио - Болонья 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
24 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Болонья, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Болонья
Болонья
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|5
|пз
|Матиас Весино
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|14
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|24
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Марко Барони
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 0
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8