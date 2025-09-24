01:34 ()
Ноа - Ван 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 17:00
24 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Ноа
Ван

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Ван, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
04.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Ван2 : 2Ноа
20.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ноа5 : 0Ван
19.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван1 : 1Ноа
11.04.2024 Армения - Премьер-лига 28-й тур Ван0 : 1Ноа
04.12.2023 Армения - Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 1Ван
30.09.2023 Армения - Премьер-лига 10-й тур Ван0 : 2Ноа
29.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур Ноа1 : 0Ван
04.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Ноа1 : 0Ван
17.04.2023 Армения - Премьер-лига 27-й тур Ван1 : 1Ноа
20.11.2022 Армения - Премьер-лига 18-й тур Ноа2 : 2Ван
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Ноа
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ноа3 : 1
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Ноа
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Ноа3 : 2
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Ноа
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван3 : 2
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Ван
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Ван0 : 0
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван0 : 2
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт615
2
Лига конференций
Урарту713
3
Лига конференций
Арарат-Армения511
4 Ноа510
5 Пюник610
6 Ван68
7 БКМА66
8 Гандзасар76
9 Ширак75
10
Зона вылета
Арарат71

