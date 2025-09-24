Ноа - Ван 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 17:00
24 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Ван, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноа
Ереван
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
|04.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 0
|19.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|17.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|20.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|6
|15
| 2
Лига конференций
|Урарту
|7
|13
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|5
|11
|4
|Ноа
|5
|10
|5
|Пюник
|6
|10
|6
|Ван
|6
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|7
|6
|9
|Ширак
|7
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|7
|1