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В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном возвращении Миранчука

Дата публикации: 04-09-2024

Юрий Нагорных, возглавляющий совет директоров «Локомотива», прокомментировал информацию о возможном возвращении Антона Миранчука, ранее выступавшего за москвичей. Он отметил, что в настоящий момент данный вопрос не обсуждается.

«Мы не ведем по нему никаких переговоров. На сегодня вероятность возвращения Миранчука равна 0%», - приводит слова функционера «железнодорожников» ресурс «Матч ТВ».

Миранчук воспитывался в системе «Локомотива». Минувшим летом он покинул «РЖД Арену» после завершения трудового договора. Стороны не смогли согласовать пролонгацию сотрудничества. В настоящее время Миранчук пребывает в ранге свободного агента и не связан контрактом ни с одной из команд.

«Трансфермаркт» оценивает 28-летнего полузащитника в 6 млн евро (Transfermarkt.de).

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