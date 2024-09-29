Роналду начал переговоры о продлении контракта с «Аль-Насром»

Дата публикации: 29-09-2024

Николо Скира сообщил в социальной сети «Х» о начале переговоров между «Аль-Насром» и Криштиану Роналду по продлению сотрудничества. Действующий контракт с 39-летним португальцем истекает ближайшим летом.



По данным инсайдера, Роналду хочет выступить на ЧМ-2026, потому ему необходима игровая практика. Если форварду удастся сыграть на турнире, то на счету звездного форварда будет 6 чемпионатов мира. Тем самым Роналду станет автором нового рекорда.



В этом сезоне в активе Криштиану 7 встреч в составе «Аль-Насра» (6 забитых мячей, 2 результативные передачи).



Рыночный ценник на нападающего равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Португалии Роналду провел 212 матчей, в которых отличился 132 раза.