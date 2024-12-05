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Топ-клубы АПЛ и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере Йылдыза из «Ювентуса»

Дата публикации: 05-12-2024

Журналист Флориан Плеттенберг пишет, что крайним нападающим «Ювентуса» Кенаном Йылдызом интересуются несколько топ-клубов.

В своих рядах турка хотят видеть «Арсенал», «МЮ», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Вместе с тем 19-летний футболист с большой долей вероятности останется в Турине.

На взрослом уровне Йылдыз дебютировал за «бьянконери» в прошлом году. В сезоне 2024/2025 на счету вингера 19 встреч за итальянскую команду с 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Срок действия трудового договора с Йылдызом ограничен июнем 2029 года. Рыночная стоимость игрока равняется 40 млн евро («Трансфермаркт»).

Несмотря на юный возраст, Йылдыз провел уже 17 матчей за национальную сборную, отметившись в них 2 голами.

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